У Криму заявили про "диверсію" на залізниці у Феодосії, скасовано електрички
Кримські гауляйтери заявили про нібито "пошкодження" залізниці в районі Феодосії в середу, 21 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.
"Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби", - написав він.
При цьому "радник" Аксьонова Олег Крючков додав, що "у зв'язку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички".
"Пасажири зі станцій Феодосія та Владиславівка будуть відправлені автобусами", - додав він.
Ситуація у Криму
Останні два дні раніше Крим, особливо його північ, атакували безпілотники. 19 червня повідомлялося про нібито атаку двох дронів, які вдалося збити. А 20 червня – про атаку одного дрона. А 15 червня, як запевняють місцеві гауляйтери, атака була більш масовою - цього дня збили 9 дронів у небі над Кримом.
Зазначимо, що у травні кількість диверсій у Росії значно збільшилася. При цьому пошкодження залізничних колій входить до трійки найпопулярніших диверсій після підпалів військкоматів та підпалів релейних шаф на залізницях.
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