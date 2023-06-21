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У Криму заявили про "диверсію" на залізниці у Феодосії, скасовано електрички

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Крим, Середа 21 червня 2023 09:02
У Криму заявили про "диверсію" на залізниці у Феодосії, скасовано електрички Фото: "диверсія" в Криму на залізниці у Феодосії здійснена 21 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кримські гауляйтери заявили про нібито "пошкодження" залізниці в районі Феодосії в середу, 21 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

"Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби", - написав він.

При цьому "радник" Аксьонова Олег Крючков додав, що "у зв'язку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички".

"Пасажири зі станцій Феодосія та Владиславівка будуть відправлені автобусами", - додав він.

Ситуація у Криму

Останні два дні раніше Крим, особливо його північ, атакували безпілотники. 19 червня повідомлялося про нібито атаку двох дронів, які вдалося збити. А 20 червня – про атаку одного дрона. А 15 червня, як запевняють місцеві гауляйтери, атака була більш масовою - цього дня збили 9 дронів у небі над Кримом.

Зазначимо, що у травні кількість диверсій у Росії значно збільшилася. При цьому пошкодження залізничних колій входить до трійки найпопулярніших диверсій після підпалів військкоматів та підпалів релейних шаф на залізницях.

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