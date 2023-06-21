В Крыму заявили о "диверсии" на железной дороге в Феодосии, отменены электрички

Крымские гауляйтеры заявили о якобы "повреждении" железной дороги в районе Феодосии в среду, 21 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы", - написал он.

При этом "советник" Аксенова Олег Крючков добавил, что "в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички".

"Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами", - добавил он.