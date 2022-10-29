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У Криму заявили про чергову "атаку" БПЛА: що відомо

Фото: у Криму заявили про чергову "атаку" БПЛА (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.

"Кораблі ЧФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти", - написав він.

За його словами, нібито "у місті ніякі об'єкти не вражені", а "ситуація під контролем" і "всі оперативні служби напоготові".

Як пише Telegram-канал Mash, рейд через бухту тимчасово закрито для поромів та катерів.

Як повідомлялось, раніше у Криму також заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС. Нібито спалахнув один із трансформаторів, який перебував у неробочому стані.

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