В Крыму заявили об очередной "атаке" БПЛА: что известно

Утром в субботу, 29 октября, оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.
"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты", - написал он.
По его словам, якобы "в городе никакие объекты не поражены", а "ситуация под контролем" и "все оперативные службы наготове".
Как пишет Telegram-канал Mash, рейд через бухту временно закрыт для паромов и катеров.
Как сообщалось, ранее в Крыму также заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС. Якобы вспыхнул один из находившихся в нерабочем состоянии трансформаторов.
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