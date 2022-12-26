У Криму затримано "наглядача" Кадирова в Запорізькій області: що відомо

У Сімферополі затриманий "наглядач" Рамзана Кадирова в захоплених Херсонській та Запорізькій областях Хасан Ібрагімов. Разом із ним затримано чотирьох кадировців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
Їх підозрюють у побитті хлопця в ресторані - він заступився за свою дівчину.
Четверо лейтенантів та один замкомандира загону СОБР "Ахмат" (якийсь час тому його було призначено "наглядачем" Кадирова в Херсонській та Запорізькій областях) приїхали до Сімферополя, щоб купити чорний "Ленд Крузер".
"Ввечері вони вирішили відпочити в клубі "Монро". Під час відпочинку один із кадировців дозволив грубо розпустити собі руки - він схопив за сідниці незнайому відвідувачку. Це побачив її хлопець і, звичайно, пішов розбиратися", - пишуть у Telegram-каналі.
Відомо, що кадировці витягли хлопця надвір і там просто почали бити. За словами очевидців, охорона закладу не заважала бійцям. Дісталося й дівчині, до якої вони чіплялися - вона намагалася розняти бійку, але в неї нічого не вийшло.
"Заспокоїти чоловіків змогли лише місцеві поліцейські, і то не відразу - один із чеченців вдарив поліцейського ногою при затриманні, довелося застосовувати балончик. На бесіді зі слідчими підозрювані пішли у відмову, проте всі їхні дії потрапили на камери відеоспостереження", - пише Baza.
Як повідомлялося, в захоплений Мелітополь приїхав племінник Кадирова. Він стежитиме за місцевими гауляйтерами, яким окупанти не довіряють.
Після призначення нового "наглядача" на тимчасово окуповану територію Запорізької області завезли чергову партію кадирівців.
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