В Крыму задержан "смотрящий" Кадырова в Запорожской области: что известно

Их подозревают в избиении парня в ресторане - он заступился за свою девушку.

Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР "Ахмат" (некоторое время назад он был назначен "смотрящим" Кадырова в Херсонской и Запорожской областях) приехали в Симферополь, чтобы купить черный "Ленд Крузер".

"Вечером они решили отдохнуть в клубе "Монро". Во время отдыха один из кадыровцев позволил грубо распустить себе руки - он схватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел ее парень и, конечно, пошел разбираться", - пишут в Telegram-канале.

Известно, что кадыровцы выволокли парня на улицу и там просто начали избивать. По словам очевидцев, охрана заведения никак не мешала бойцам. Досталось и девушке, к которой они приставали - она пыталась разнять драку, но у нее ничего не вышло.

"Успокоить мужчин смогли лишь местные полицейские, и то не сразу - один из чеченцев ударил полицейского ногой при задержании, пришлось применять баллончик. На беседе со следователями подозреваемые пошли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения", - пишет Baza.