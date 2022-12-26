RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму задержан "смотрящий" Кадырова в Запорожской области: что известно

Фото: в Крыму задержан "смотрящий" Кадырова (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Симферополе задержан "смотрящий" Рамзана Кадырова в захваченных Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов. Вместе с ним задержаны четверо кадыровцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Их подозревают в избиении парня в ресторане - он заступился за свою девушку.

Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР "Ахмат" (некоторое время назад он был назначен "смотрящим" Кадырова в Херсонской и Запорожской областях) приехали в Симферополь, чтобы купить черный "Ленд Крузер".

"Вечером они решили отдохнуть в клубе "Монро". Во время отдыха один из кадыровцев позволил грубо распустить себе руки - он схватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел ее парень и, конечно, пошел разбираться", - пишут в Telegram-канале.

Известно, что кадыровцы выволокли парня на улицу и там просто начали избивать. По словам очевидцев, охрана заведения никак не мешала бойцам. Досталось и девушке, к которой они приставали - она пыталась разнять драку, но у нее ничего не вышло.

"Успокоить мужчин смогли лишь местные полицейские, и то не сразу - один из чеченцев ударил полицейского ногой при задержании, пришлось применять баллончик. На беседе со следователями подозреваемые пошли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения", - пишет Baza.

Как сообщалось, в захваченный Мелитополь приехал племянник Кадырова. Он будет следить за местными гауляйтерами, которым оккупанты не доверяют.

После назначения нового "наблюдателя" на временно оккупированную территорию Запорожской области завезли очередную партию кадыровцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КадыровКримЗапорожская область