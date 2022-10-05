У Криму не вистачає медикаментів для лікування поранених окупантів, - Генштаб

У медичних закладах окупованого Криму не вистачає медичних засобів на лікування поранених російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facrbook Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, дефіцит з медикаментами спостерігається в лікарнях Євпаторії.

Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої часткової мобілізації. Так, було відправлено мобілізований особовий склад із навчального центру Молькіно Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв'язку з нездатністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців.

Російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу шляхом призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України. Так, за наявною інформацією, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу спрямовують на доукомплектування підрозділів, які зазнали найбільших втрат.

Минулої доби окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали об'єкти та громадянське населення понад 27 населених пунктів. Зокрема, Харків, Шипувате, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Гуляйполе, Залізничне, Андріївка, Білогірка, Вознесенськ, Придніпровське.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

В інших напрямках противник робив обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Писарівка та Голишівське Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Біла Криниця;

на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яківство та Юріївка.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, у тому числі Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Новопіль, Ольговський, Першотравневий.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вишетарасівка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безима.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стрілка, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

Під час залишення противником населених пунктів Херсонської області ворог мінує об'єкти інфраструктури та приватні приміщення, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів.

Увечері, 3 жовтня поточного року, Сили оборони України завдали ударів по понтонній та поромній переправах противника через річку Дніпро у Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються.

Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Токмака, а також поразку ворожих позицій у районах населених пунктів Гуляйполе та Горіхів Запорізької області.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено поразку 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітні ракетні комплекси противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один вертоліт та 2 БПЛА ворога.

Ракетні війська та артилерія вразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також бруківку та понтонну переправу ворога.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вже деокупували понад 1500 населених пунктів на півдні на сході нашої країни.

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