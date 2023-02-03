У Криму вирішили "націоналізувати" майно Ахметова, Коломойського та Яценюка

Окупаційна "влада" тимчасово захопленого Криму вирішила "націоналізувати" майно українських бізнесменів і політиків. Зокрема, до переліку потрапила нерухомість Рената Ахметова, Ігоря Коломойського та Арсенія Яценюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " ТАСС ".

Крім того, до переліку потрапило майно 12 українських банків та футбольного клубу "Динамо Київ".

Окупанти вирішили відібрати нерухомість, яка належить українським бізнесменам Сергію Таруті, Ігорю Коломойському, Рінату Ахметову, а також колишньому прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку.

Як повідомив "спікер держради" Криму Володимир Константинов, на півострові "націоналізували" близько 500 об'єктів нерухомості іноземних громадян.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) стягнув у доход держави України майно російських депутатів у Криму. Зокрема, йдеться про квартири та автомобілі.

Також раніше ми писали, як в Україні конфіскують бізнес громадян країни-окупанта.

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