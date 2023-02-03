У Криму вирішили "націоналізувати" майно Ахметова, Коломойського та Яценюка
Окупаційна "влада" тимчасово захопленого Криму вирішила "націоналізувати" майно українських бізнесменів і політиків. Зокрема, до переліку потрапила нерухомість Рената Ахметова, Ігоря Коломойського та Арсенія Яценюка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
Як повідомив "спікер держради" Криму Володимир Константинов, на півострові "націоналізували" близько 500 об'єктів нерухомості іноземних громадян.
Окупанти вирішили відібрати нерухомість, яка належить українським бізнесменам Сергію Таруті, Ігорю Коломойському, Рінату Ахметову, а також колишньому прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку.
Крім того, до переліку потрапило майно 12 українських банків та футбольного клубу "Динамо Київ".
Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) стягнув у доход держави України майно російських депутатів у Криму. Зокрема, йдеться про квартири та автомобілі.
Також раніше ми писали, як в Україні конфіскують бізнес громадян країни-окупанта.
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