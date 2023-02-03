ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Крыму решили "национализировать" имущество Ахметова, Коломойского и Яценюка

Новина українською →
Пятница 03 февраля 2023 11:00
В Крыму решили "национализировать" имущество Ахметова, Коломойского и Яценюка Фото: в Крыму решили "национализировать" имущество Ахметова, Коломойского и Яценюка (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные "власти" временно захваченного Крыма решили "национализировать" имущество украинских бизнесменов и политиков. В частности, в перечень попала недвижимость Рената Ахметова, Игоря Коломойского и Арсения Яценюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Как сообщил "спикер госсовета" Крыма Владимир Константинов, на полуострове "национализировали" около 500 объектов недвижимости иностранных граждан.

Оккупанты решили отобрать недвижимость, которая принадлежит украинским бизнесменам Сергею Таруте, Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову, а также бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Кроме того, в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев".

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взыскал в доход государства Украины имущество российских депутатов в Крыму. В частности, речь идет о квартирах и автомобилях.

Также ранее мы писали, как в Украине конфискуют бизнес граждан страны-оккупанта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Арсений Яценюк Ринат Ахметов окупанти Крим Игорь Коломойский
NEWS
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина