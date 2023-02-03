Фото: в Крыму решили "национализировать" имущество Ахметова, Коломойского и Яценюка (РБК-Украина)

Оккупационные "власти" временно захваченного Крыма решили "национализировать" имущество украинских бизнесменов и политиков. В частности, в перечень попала недвижимость Рената Ахметова, Игоря Коломойского и Арсения Яценюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".