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З Криму та окупованої частини Херсонської області евакуювали сімох дітей

Фото: Україна повернула ще сімох дітей з окупації (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З окупованих росіянами територій України вдалося евакуювати сімох дітей. Серед них двоє дітей-сиріт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника благодійної організації Save Ukraine Миколу Кулебу в Telegram.

Організація Save Ukraine у співпраці з Bring Kids Back UA повернула додому сімох дітей з окупованої частини Херсонської області та Криму. Загалом кількість врятованих сягнула 508 (+7), з них 115 (+2) - це діти-сироти.

Як повідомив Кулеба, трирічну Аню кадирівці погрожували відібрати в її матері. Жінку змушували оформляти російські документи, кілька разів забирали на допити й забороняли користуватися соцмережами.

Попри переслідування, жінці вдалося вирватися з окупації разом з донькою. 

"Людмилі та її 14-річному сину Єгору повернення теж далося нелегко. Жінка намагається розмовляти пошепки, боячись вільно спілкуватися й відкрито говорити те, що думає", - розповідає Кулеба.

На робочому місці жінка потрапила під ворожий обстріл. Окупанти погрожували порвати український паспорт і вбити її. Жінка довго вагалася виїжджати з окупації, через побоювання, що на кордоні можуть відібрати сина. Після окупації хлопець замкнувся в собі, неохоче йде на контакт. 

 

Депортація українських дітей

За словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, Росія викрала понад 20 тисяч українських дітей. Він попередив, що є ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України.

Лубінець зазначив, що повернення дітей - це складний процес.

Додамо, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена у справі про депортацію українських дітей.

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