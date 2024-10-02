Из Крыма и оккупированной части Херсонской области эвакуировали семерых детей

Организация Save Ukraine в сотрудничестве с Bring Kids Back UA вернула домой семь детей из оккупированной части Херсонской области и Крыма. В общей сложности количество спасенных достигло 508 (+7), из них 115 (+2) - это дети-сироты.

Как сообщил Кулеба, трехлетнюю Аню кадыровцы угрожали отобрать у ее матери. Женщину принуждали оформлять российские документы, несколько раз забирали на допросы и запрещали пользоваться соцсетями.

Несмотря на преследование, женщине удалось вырваться из оккупации вместе с дочерью.

"Людмиле и ее 14-летнему сыну Егору возвращение тоже далось нелегко. Женщина пытается разговаривать шепотом, боясь свободно общаться и открыто говорить то, что думает", - рассказывает Кулеба.

На рабочем месте женщина попала под вражеский обстрел. Оккупанты угрожали порвать украинский паспорт и убить ее. Женщина долго колебалась выезжать из оккупации из-за опасений, что на границе могут отобрать сына. После оккупации парень закрылся в себе, неохотно идет на контакт.