Из Крыма и оккупированной части Херсонской области эвакуировали семерых детей

С оккупированных россиянами территорий Украины удалось эвакуировать семь детей. Среди них двое детей-сирот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя благотворительной организации Save Ukraine Николая Кулебу в Telegram.
Организация Save Ukraine в сотрудничестве с Bring Kids Back UA вернула домой семь детей из оккупированной части Херсонской области и Крыма. В общей сложности количество спасенных достигло 508 (+7), из них 115 (+2) - это дети-сироты.
Как сообщил Кулеба, трехлетнюю Аню кадыровцы угрожали отобрать у ее матери. Женщину принуждали оформлять российские документы, несколько раз забирали на допросы и запрещали пользоваться соцсетями.
Несмотря на преследование, женщине удалось вырваться из оккупации вместе с дочерью.
"Людмиле и ее 14-летнему сыну Егору возвращение тоже далось нелегко. Женщина пытается разговаривать шепотом, боясь свободно общаться и открыто говорить то, что думает", - рассказывает Кулеба.
На рабочем месте женщина попала под вражеский обстрел. Оккупанты угрожали порвать украинский паспорт и убить ее. Женщина долго колебалась выезжать из оккупации из-за опасений, что на границе могут отобрать сына. После оккупации парень закрылся в себе, неохотно идет на контакт.
По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, Россия похитила более 20 тысяч украинских детей. Он предупредил, что есть риск депортации еще 1,5 млн детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины.
Лубинец отметил, что возвращение детей - это сложный процесс.
Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена по делу о депортации украинских детей.
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