В Криму стався вибух: було пошкоджено ділянку залізниці

За даними російських пабліків, вибух у Криму стався просто перед залізничним складом. Машиніст локомотива, побачивши підрив полотна, встиг застосувати екстрене гальмування. Від вибухової хвилі в кабіні посипалося скло, сам машиніст не постраждав.

Самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов повідомив, що через пошкодження залізничного полотна в Кіровському районі перекрили рух поїздів.

Для пасажирів організували трансфер автобусами, відновити шляхи обіцяють за 3-4 години.

Рух відновлено

Аксьонов повідомив, що рух поїздів на залізничній ділянці в Кіровському районі відновлено.

Вибухи в Криму

Зазначимо, у мережі часто поширюють інформацію про вибухи чи стрілянину на території тимчасово окупованого Криму. При цьому "влада" півострова звинувачує Україну в атаках безпілотниками та повідомляє про "успішну" роботу ППО.

Декілька тижнів тому внаслідок чергового такого вибуху на аеродромі в Криму було пошкоджено військовий вертоліт росіян.

Також ворожі солдати активно готуються до оборони півострова. Там уздовж пляжів уже викопали окопи.

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