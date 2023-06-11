RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму произошел взрыв: был поврежден участок железной дороги

Фото: в Крыму произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Крыму сегодня, 11 июня, произошел взрыв. В результате инцидента был поврежден участок железнодорожного полотна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пророссийские Telegram-каналы .

По данным российских пабликов, взрыв в Крыму произошел прямо перед железнодорожным составом. Машинист локомотива, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение. От взрывной волны в кабине посыпалось стекло, сам машинист не пострадал.

Самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым Сергей Аксенов сообщил, что из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе перекрыли движение поездов.

Для пассажиров организовали трансфер автобусами, восстановить пути обещают за 3-4 часа.

Движение восстановлено

Аксенов сообщил, что движение поездов на железнодорожном участке в Кировском районе восстановлено.

Взрывы в Крыму

Отметим, в сети часто распространяют информацию о взрывах или стрельбе на территории временно оккупированного Крыма. При этом "власти" полуострова обвиняют Украину в атаках беспилотниками и сообщают об "успешной" работе ПВО.

Несколько недель назад в результате очередного такого взрыва на аэродроме в Крыму был поврежден военный вертолет россиян.

Также вражеские солдаты активно готовятся к обороне полуострова. Там вдоль пляжей вырыли окопы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВойна России против Украины