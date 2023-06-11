В Крыму произошел взрыв: был поврежден участок железной дороги

По данным российских пабликов, взрыв в Крыму произошел прямо перед железнодорожным составом. Машинист локомотива, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение. От взрывной волны в кабине посыпалось стекло, сам машинист не пострадал.

Самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым Сергей Аксенов сообщил, что из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе перекрыли движение поездов.

Для пассажиров организовали трансфер автобусами, восстановить пути обещают за 3-4 часа.

Движение восстановлено

Аксенов сообщил, что движение поездов на железнодорожном участке в Кировском районе восстановлено.

Взрывы в Крыму

Отметим, в сети часто распространяют информацию о взрывах или стрельбе на территории временно оккупированного Крыма. При этом "власти" полуострова обвиняют Украину в атаках беспилотниками и сообщают об "успешной" работе ПВО.

Несколько недель назад в результате очередного такого взрыва на аэродроме в Крыму был поврежден военный вертолет россиян.

Также вражеские солдаты активно готовятся к обороне полуострова. Там вдоль пляжей вырыли окопы.

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