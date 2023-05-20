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В Криму стався вибух на аеродромі: пошкоджено військовий вертоліт

Фото: В Криму стався вибух на аеродромі (flickr.com by Rob Schleiffert)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

В тимчасово окупованому Криму вибухом пошкоджено бойовий вертоліт окупантів. Інцидент відбувся на аеродромі "Кача" поблизу Севастополя.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.

За словами одного зі співрозмовників, на цьому аеродромі дислокується 318 окремий змішаний авіаційний полк.

"В тимчасово окупованому Криму чергова "бавовна". Внаслідок вибуху близько першої ночі вражено та виведено з ладу військових вертоліт Мі-8 зі складу 318 полку", - сказало джерело РБК-Україна.

Окупаційна влада Криму та російські інформаційні джерела поки не коментують подію.

За словами джерел, в найближчих населених пунктах окупанти посилили фільтраційні заходи у зв'язку з подією.

Також росіянами була порушена кримінальна справа.

Ситуація в Криму

Тимчасово окупований Крим має важливе стратегічне значення для російської армії. Наразі він використовується як військова база і полігон для проведення навчань і тренувань, а також як основу для ведення активної військової операції проти України.

Крім того, росіяни тримають свої військові кораблі в цьому регіоні, з яких запускають ракети та авіабомби по території України.

Судячи із супутникових знімків та даних української розвідки, російські війська активно готуються до оборони Криму, оскільки вирили кілометри траншей й окопів та замінували територію напівострова.

До того ж останнім часом у Криму почастішали вибухи, які стаються на залізниці чи місцях, де розташовані військові об'єкти окупантів.

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