В Криму росіяни заборонили маломірним суднам виходити в море, - ЦНС

Російські окупанти ввели заборону для маломірних суден на вихід в море на відстань більше 1 кілометра від порту Федосії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центр національного спротиву".

Зазначається, що таким чином росіяни намагаються посилити заходи безпеки в акваторії феодосійської затоки.

"Так, окупанти ввели заборону на вихід у море на відстань понад 1 км від порту Феодосії власникам маломірних суден, судновласників та капітанів суден. Так, окупанти відреагували на успішні враження об’єктів ЗС РФ в регіоні", - додає пресслужба.

Вибухи в Криму

Останнім часом на території тимчасово окупованого півострова все частіше лунають вибухи, які, в більшості випадків, пов'язані з успішними ударами наших воїнів по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Наприклад, лише сьогодні, 30 серпня, в Джанкойському районі повідомили про два потужних вибухи, які також було чутно й в Красноперекопському районі. Внаслідок них Джанкой частково залишився без світла. Зокрема до мережі потрапили фотографії зі слідами в небі селі Зарічне, яке розташоване неподалік від військового аеродрому.