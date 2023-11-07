В Криму пролунали вибухи: заявляють про атаку безпілотників

Підписники зазначають, що від вибухів спрацьовували сигналізації машин. При цьому, автори каналу допускають, що вибухи могли звучати в стороні бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.

Водночас, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, заявив, що в Севастополі спрацювало ППО і нібито збило п'ять безпілотників.

Після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Вибухи чули і в районі міста Саки

Телеграм-канал SHOT з посиланням на підписників повідомляє, що близько 3:10 ранку було чутно кілька гучних вибухів поблизу міста Саки та Новофедорівки, де знаходиться військовий аеродром.

Наслідки роботи ППО в Севастополі

Развожаєв пізніше заявив, що уламки від нібито збитого дрона впади на дах приватного будинку в Андріївці.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов називав Кримський міст законною ціллю для ЗСУ. Він додавав, що Кримський міст - це зайвий об'єкт, який потрібно зруйнувати.

Крім того, наприкінці жовтня стало відомо, що ЗСУ завдали удар по стратегічному об'єкту системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.

Додамо, через українські удари по Криму російське командування перекидає кораблі Чорноморського флоту РФ з Севастополя в інші порти.

А 4 листопада в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Криму.

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