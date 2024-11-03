У Криму пролунали вибухи
У ніч проти 3 листопада у Сімферополі, Севастополі, Сакському районі, а також у селищі Гвардійському тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримський вітер.
У Сімферополі вибухи чули у районі аеропорту. Канал припустив, що працювали російські засоби протиповітряної оборони.
У Севастополі пролунали два гучні вибухи близько 4:00.
Офіційної інформації наразі не було.
Нагадаємо, 24 жовтня вибухи пролунали в районах Севастополя, Балаклави та Бельбека, де розташований аеродром загарбників. Велася робота сил та засобів російської протиповітряної оборони.
1 листопада кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російські банки, які незаконно здійснюють свою діяльність.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.