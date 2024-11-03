ua en ru
Нд, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Криму пролунали вибухи

Неділя 03 листопада 2024 05:45
UA EN RU
У Криму пролунали вибухи Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч проти 3 листопада у Сімферополі, Севастополі, Сакському районі, а також у селищі Гвардійському тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримський вітер.

У Сімферополі вибухи чули у районі аеропорту. Канал припустив, що працювали російські засоби протиповітряної оборони.

У Севастополі пролунали два гучні вибухи близько 4:00.

Офіційної інформації наразі не було.

Нагадаємо, 24 жовтня вибухи пролунали в районах Севастополя, Балаклави та Бельбека, де розташований аеродром загарбників. Велася робота сил та засобів російської протиповітряної оборони.

1 листопада кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російські банки, які незаконно здійснюють свою діяльність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Крим
NEWS
В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW
В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті