У Криму пролунали вибухи

У ніч проти 3 листопада у Сімферополі, Севастополі, Сакському районі, а також у селищі Гвардійському тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримський вітер.

У Сімферополі вибухи чули у районі аеропорту. Канал припустив, що працювали російські засоби протиповітряної оборони. У Севастополі пролунали два гучні вибухи близько 4:00. Офіційної інформації наразі не було.