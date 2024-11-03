В Крыму раздались взрывы
В ночь на 3 ноября в Симферополе, Севастополе, Сакском районе, а также в поселке Гвардейском временно оккупированного Крыма раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымский ветер.
В Симферополе взрывы слышали в районе аэропорта. Канал предположил, что работали российские средства противовоздушной обороны.
В Севастополе прозвучали два громких взрыва около 4:00.
Официальной информации пока не было.
Напомним, 24 октября взрывы прогремели в районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека, где расположен аэродром захватчиков. Велась работа сил и средств российской противовоздушной обороны.
1 ноября киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку в Крыму. Под удар попали 4 российских банка, незаконно осуществляющие свою деятельность.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.