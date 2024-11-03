В Крыму раздались взрывы

В ночь на 3 ноября в Симферополе, Севастополе, Сакском районе, а также в поселке Гвардейском временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымский ветер.

В Симферополе взрывы слышали в районе аэропорта. Канал предположил, что работали российские средства противовоздушной обороны. В Севастополе прозвучали два громких взрыва около 4:00. Официальной информации пока не было.