У Криму "прильоти" по російських військових базах: партизани розкрили подробиці

Агенти "Атеш" повідомили про вибухи у районі населеного пункту Перевальне на півдні Криму, зокрема на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ (в/ч 12676) та 8-го окремого артилерійського полку (в/ч 12676).

"Є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі", - повідомляють партизани.

Фото: на військовій базі у Перевальному пожежа (t.me/Crimeanwind)

Як зазначають у "Крим.Реалії", на базі знаходяться бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також, ймовірно, паливно-мастильних матеріалів. База двічі зазнавала атак - 17 березня і 25 серпня 2023 року.

В "Атеш" розповіли, що влітку 2024 року агенти руху стежили за складами та ангарами з технікою у Перевальному. Партизани встигли зафіксувати на військових базах важливу інформацію про зберігання та переміщення російської техніки і боєприпасів. На той момент, за словами агентів, база окупантів не була прикрита засобами ППО.



Фото: у Перевальному "прильоти" по військових базах (скриншот deepstatemap.live)