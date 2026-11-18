Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначають в ГУР, раніше окупаційна адміністрація планувала вирішити проблему водопостачання, зокрема для Ялти та Алушти, за рахунок двох великих штучних водосховищ гірського типу.

Йшлося про Сонячногірське (об'ємом 8,6 млн кубометрів) та Мартовське (6,5 млн кубометрів) водосховища.

Проте наразі обидва проєкти фактично заморожені.

У розвідці пояснюють це значним дефіцитом бюджету через скорочення фінансування так званих "федеральних програм" з боку Москви, а також масштабною корупцією в окупаційних адміністраціях.

Значна частина виділених коштів просто зникла, через що за останні два роки кошторис Сонячногірського водосховища зріс у рази і тепер оцінюється у кілька десятків мільярдів рублів.

Підготовку до будівництва Мартовського водосховища постійно затримували через прорахунки в оцінці геологічної стабільності схилів - виник високий ризик зсувів ґрунту під час заповнення чаші водою.

Окупанти встигли лише вирубати ліс та провести початкові земляні роботи.

Крім того, досі не добудовано тракт подачі води з Ніжинського, Новогригорівського та Просторненського підземних водозаборів до Феодосії та Керчі.

В ГУР також додали, що Росія спрямовує дедалі більше ресурсів на війну проти України, тому урізає видатки на утримання тимчасово окупованих територій.

Станом на кінець жовтня 2026 року витрати на програму соціально-економічного розвитку Криму та Севастополя склали 88 млрд рублів.

Це на 3,7% менше від запланованого на цей рік (91,4 млрд) і на 22% менше, ніж росіяни витратили торік (112,9 млрд). У 2027-2029 роках Москва планує й надалі скорочувати ці видатки.

Через брак нових проєктів окупанти продовжують масово та безсистемно викачувати воду з підземних свердловин. Це призводить до її мінералізації та шкодить екології Криму.

Водночас наявна інфраструктура - канали, насосні станції та старі водосховища - частково зруйнована і перебуває у критичному стані.