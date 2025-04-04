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У Криму помітили північнокорейські гармати: ЗМІ допускають можливе перекидання військ

Крим, П'ятниця 04 квітня 2025 12:05
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У Криму помітили північнокорейські гармати: ЗМІ допускають можливе перекидання військ Фото: ЗМІ допускають можливе перекидання військ КНДР в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму помітили північнокорейську артилерію, яку перекидали російські загарбники. Не виключається, що вона може бути розгорнута на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Як зазначається, 26 березня у мережі з'явилося відео, на якому кілька північнокорейських важких артилерійських установок "Коксан" транспортують залізницею в північну частину Криму.

Видання зазначає, що ці 170-мм гармати відіграли важливу роль у наступі РФ у Курській області через великий радіус ураження. За даними ZDF, Україна змогла знищити п'ять гармат "Коксан" за допомогою безпілотників, але відомо, що КНДР передала Росії 200 таких установок.

Досі північнокорейські війська брали участь у бойових діях лише у Курській області. Але автори видання припускають, що це може змінитися.

"Однак документально підтверджена присутність артилерійських комплексів "Коксан" на українській території є передвісником політично значущої ескалації, тобто ймовірного швидкого бойового розгортання північнокорейських сухопутних військ в Україні", - йдеться у матеріалі.

Гармати "Коксан" мають радіус ураження до 40 км, але при використанні ракетних снарядів можуть стріляти на відстань до 60 км. Журналісти припускають, що якщо умовно росіяни розмістять північнокорейські гармати на півдні України, то це може бути загрозою для Херсона та Запоріжжя.

Участь КНДР у війні проти України

Північна Корея восени минулого року відправила до Росії війська. За даними української розвідки, йшлося про чисельність у 10-12 тисяч військових.

Північнокорейські сили беруть участь у боях у Курській області. Через втрати війська КНДР були тимчасово відведені з лінії фронту, але згодом росіяни знову кинули КНДРівців на фронт.

За даними ЗМІ, Північна Корея отримує технічну допомогу від Москви для розробки кількох типів безпілотників в обмін на відправку солдатів.

За даними військових Південеної Кореї, у січні та лютому КНДР направила до Росії ще близько 3 тисячі солдатів.

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