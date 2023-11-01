У Криму помітили переміщення колони старої техніки окупантів

У тимчасово окупованому Криму зафіксували переміщення застарілої військової техніки російських загарбників. Інтервенти стягують її зі складів на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал кримського партизанського руху "Атеш".
Представники сил спротиву помітили рух колони дорогою Т0108 у бік Чорноморська. Перед цим ешелон із технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію "Євпаторія-товарна".
За даними партизанів, російські окупанти перевозили 3 установки реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган", модифікації 1975 років.
Також у колоні зафіксували 8 одиниць гаубиць "Д-30". Ці гармати раніше були зняті з озброєння.
В "Атеш" зазначають, що загарбники продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, яка "навряд чи обслуговувалась належним чином".
"Такий оборот подій наводить на думку, що їх ресурси закінчуються, і їх поразка стає лише питанням часу", - йдеться в публікації.
Підпільники опублікували кадри із такою ворожою технікою з ешелону.
Буксирована 122-мм радянська гаубиця була прийнята на озброєння ЗС СРСР 12 травня 1960 року. У 1978 році була модифікована і знаходиться на озброєнні багатьох держав під назвою Д-30А.
Нині війська РФ застосовують такі гармати на передовий. Так, нагадаємо, ще у вересні військові Сил Спеціальних Операцій ЗСУ під час проведення аеророзвідки виявили ворожу гаубицю Д-30 та знищили її за допомогою ударного безпілотного авіаційного комплексу.
Зазначимо, що окупанти перед цим підвозили через Крим на лінію фронту на материкову частину України й іншу застарілу техніку. Зокрема партизани 9 жовтня спостерігали колону з рідкісними типами реактивних систем залпового вогню "Град-1". Перевезення здійснювалось також через Євпаторію.
Додамо, що всього РСЗВ такої модифікації було випущено не більше 600 екземплярів із 1976 року.
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