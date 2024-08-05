У Криму окупанти розміщують військові вертольоти поруч із житловими будинками

Нагадаємо, раніше у ВМС України повідомляли, що станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось п'ять військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

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