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У Криму окупанти розміщують військові вертольоти поруч із житловими будинками

Ілюстративне фото: російські військові у Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Криму росіяйські війська розміщують військові вертольоти на майданчиках поруч із житловими будинками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представництва президента України в АР Крим.

"Окупанти продовжують використовувати цивільне населення Криму як живий щит для російських загарбників. Окупанти базують військові вертольоти на майданчиках на місці пустирів біля житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначили у представництві, у селах Джанкойського району на околицях населених пунктів розміщені різні ворожі ЗРК.

Нагадаємо, раніше у ВМС України повідомляли, що станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось п'ять військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

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