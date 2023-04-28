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В Криму окупанти наказали "верхівці" держпідприємств РФ готуватися до евакуації

Фото: у Криму окупанти наказали "верхівці" держпідприємств РФ готуватися до евакуації (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як уточнюють в Центрі, евакуюватись мають не лише представники "верхівки", але й їх родини.

"Поки йдеться про оплачувану відпустку", - додають у ЦНС.

Як повідомлялось, на тимчасово окупованому півострові Крим росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок виникнення "загроз".

До того ж супутникові знімки показують, що з ключової бази на півночі Криму забрали військову техніку. Раніше на об'єкті біля села Медведівка та неподалік кордону з Херсонською областю розміщувалася значна кількість бронетехніки.

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евакуаціяКрым