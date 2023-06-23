У Криму окупанти готують рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи, - ЦНС

Як повідомляється, окупанти провели навчання працівників "МЧС РФ" щодо дій в надзвичайних ситуаціях.

Відомо, що РФ готує рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи із радіаційним та хімічним забрудненням, й саме на цьому був акцент навчання на півночі Криму.

За даними ЦНС, районні адміністрації також відпрацьовували свої дії в умовах техногенних катастроф.

РФ може підірвати "Кримський титан"

Підприємство "Кримський титан" розташоване біля міста Армянськ на Перекопському перешийку, що з'єднує Крим з материковою частиною України. До російської окупації, цей завод був найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі.

У серпні 2018 року на заводі "Кримський титан" сталася аварія та викид небезпечних речовин. Наслідком цього росіяни припинили роботу підприємства, але пізніше, у жовтні, вона була відновлена. Жителі Криму та півдня України повідомляли про нові викиди, але окупанти ігнорували заклики зупинити роботу заводу.

На початку червня кримські партизани повідомили, що російські силовики почали мінувати завод "Кримський титан". Загарбники можуть готувати провокацію на заводі, щоб потім звинуватити Україну. Вибух може призвести до викиду тисяч тонн отруйних речовин в атмосферу і спричинити екологічну катастрофу.

Про нові загрози, умови, за яких Росія зважиться на підрив, і чи може такий сценарій завадити звільненню півострова, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Росія готує теракт з викидом радіації на ЗАЕС

Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

"Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції - терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - сказав президент.