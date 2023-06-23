В Крыму оккупанты готовят спасателей к работе в условиях техногенной катастрофы, - ЦНС

Как сообщается, оккупанты провели обучение работников "МЧС РФ" по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Известно, что РФ готовит спасателей к работе в условиях техногенной катастрофы с радиационным и химическим загрязнением, и именно на этом был акцент обучения на севере Крыма.

По данным ЦНС, районные администрации также отрабатывали свои действия в условиях техногенных катастроф.

РФ может подорвать "Крымский титан"

Предприятие "Крымский титан" расположено возле города Армянск на Перекопском перешейке, соединяющем Крым с материковой частью Украины. До российской оккупации этот завод был крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе.

В августе 2018 на заводе "Крымский титан" произошла авария и выброс опасных веществ. В результате россияне прекратили работу предприятия, но позже, в октябре, она была возобновлена. Жители Крыма и юга Украины сообщали о новых выбросах, но оккупанты игнорировали призывы остановить работу завода.

В начале июня крымские партизаны сообщили, что российские силовики начали минировать завод "Крымский титан". Захватчики могут готовить провокацию на заводе, чтобы затем обвинить Украину. Взрыв может привести к выбросу тысяч тонн ядовитых веществ в атмосферу и повлечь за собой экологическую катастрофу.

О новых угрозах, условиях, при которых Россия решится на подрыв, и может ли такой сценарий помешать освобождению полуострова, - читайте в материале РБК-Украина.

Россия готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сказал президент.