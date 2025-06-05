У Криму оголошено тривогу, росіяни скаржаться на ракетну атаку

Росіяни оголосили сигнал тривоги в тимчасово окупованому Криму. Окупанти скаржаться на ракетну атаку на півострів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та самопроголошеного губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.
За даними "Кримського вітру" на півострові оголошено тривогу. При цьому у Феодосії, Заозерному та низці інших населених пунктів було чути вибухи.
Развожаєв же вдруге за вечір повідомив про сигнал тривогу у Севастополі. Однак перед цим він заявляв, що у місті все спокійно, а те що чують місцеві - тренування російського флоту із застосуванням різних видів зброї.
Російські Telegram-канали традиційно заявили, що Крим атакують невідомі дрони та ракети.
Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту.
За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій.
Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.
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