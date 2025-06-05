У Криму оголошено тривогу, росіяни скаржаться на ракетну атаку

За даними "Кримського вітру" на півострові оголошено тривогу. При цьому у Феодосії, Заозерному та низці інших населених пунктів було чути вибухи.

Развожаєв же вдруге за вечір повідомив про сигнал тривогу у Севастополі. Однак перед цим він заявляв, що у місті все спокійно, а те що чують місцеві - тренування російського флоту із застосуванням різних видів зброї.

Російські Telegram-канали традиційно заявили, що Крим атакують невідомі дрони та ракети.