В Крыму объявлена тревога, россияне жалуются на ракетную атаку

Россияне объявили сигнал тревоги во временно оккупированном Крыму. Оккупанты жалуются на ракетную атаку на полуостров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал"Крымский ветер" и самопровозглашенного губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
По данным "Крымского ветра" на полуострове объявлена тревога. При этом в Феодосии, Заозерном и ряде других населенных пунктов были слышны взрывы.
Развожаев же второй раз за вечер сообщил о сигнале тревоги в Севастополе. Однако перед этим он заявлял, что в городе все спокойно, а то что слышат местные - тренировки российского флота с применением различных видов оружия.
Российские Telegram-каналы традиционно заявили, что Крым атакуют неизвестные дроны и ракеты.
Служба безопасности Украины провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту.
По данным СБУ, операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство.
Председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.
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