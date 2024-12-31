У Криму у новорічну ніч вимикатимуть мобільний інтернет задля "безпеки"

У тимчасово окупованому Криму росіяни будуть вимикати мобільний інтернет і ніч з 31 грудня на 1 січня. Причина - нібито забезпечення безпеки на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крим Реалії".

Як заявив радник окупаційного голови Криму Олег Крючков такі дії викликані "забезпеченням безпеки" в Криму.

"Відключатися мобільний інтернет може в будь-який, а не тільки нічний час. При цьому стільниковий зв'язок (дзвінки, SMS) працюватиме", - сказав він.

Водночас, згідно з повідомленням, усі кабельні інтернет-провайдери півострова будуть "надавати послуги у звичайному режимі (тобто домашні, офісні та міські підключення і Wi-Fi буде працювати)".

Окупація Криму

Окупація Криму Росією почалася в лютому 2014 року із захоплення ключових об'єктів півострова. Під тиском військових Кремль провів незаконний "референдум" 16 березня, який Україна та світ не визнали, і оголосив про анексію, порушивши міжнародне право.

Окупація спричинила репресії проти українців і кримських татар, порушення прав людини та мілітаризацію регіону. Росія перетворила Крим на військову базу й змінює демографію, переселяючи своїх громадян.

Раніше РБК-Україна вже писало про те, що у тимчасово окупованому Криму росіяни будуть вимикати мобільний інтернет. Однак тоді не заявлялось, у які саме дні будуть вимкнення.