В Крыму в новогоднюю ночь будут выключать мобильный интернет для "безопасности"

Во временно оккупированном Крыму россияне будут выключать мобильный интернет и ночь с 31 декабря на 1 января. Причина - якобы обеспечение безопасности на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крым Реалии".

Как заявил советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков такие действия вызваны "обеспечением безопасности" в Крыму.

"Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать", - сказал он.

В то же время, согласно сообщению, все кабельные интернет-провайдеры полуострова будут "предоставлять услуги в обычном режиме (то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будет работать)".

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма Россией началась в феврале 2014 года с захвата ключевых объектов полуострова. Под давлением военных Кремль провел незаконный "референдум" 16 марта, который Украина и мир не признали, и объявил об аннексии, нарушив международное право.

Оккупация вызвала репрессии против украинцев и крымских татар, нарушение прав человека и милитаризацию региона. Россия превратила Крым в военную базу и меняет демографию, переселяя своих граждан.

Ранее РБК-Украина уже писало о том, что во временно оккупированном Крыму россияне будут выключать мобильный интернет. Однако тогда не заявлялось, в какие именно дни будут отключения.