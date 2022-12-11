У Криму набирають робітників для копання окопів у Мелітополі (фото)

Відповідне оголошення про найм надіслали жителі півострова, яке рашисти поширюють у всіх своїх соціальних мережах.

"Вимоги прямо вказують на те, що розшукують "гарматне м'ясо". Список навичок здобувача роботи промовистий: земельні роботи, робота з трактором та встановлення дерев'яних щитів, пірамід", - йдеться у Telegram-каналі.

Автори вказують, що умови розписані "казкові": проживання за рахунок роботодавця, триразове харчування, з кожним обіцяють укласти договір та платити не менше ніж 5 тисяч рублів (близько 3 тисяч гривень, - ред.) на день. Щоправда, працювати доведеться по 11 годин на день із 10 по 20 грудня.