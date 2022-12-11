В Крыму набирают рабочих для рытья окопов в Мелитополе (фото)

В Крыму оккупанты ищут рабочих для рытья окопов в захваченном Мелитополе. В городе и районе желающих пойти на такую "работу", нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Мелитополь ".

Соответствующее объявление о найме прислали жители полуострова, которое рашисты распространяют во всех своих социальных сетях.

"Требования прямо указывают на то, что разыскивают "пушечное мясо". Список навыков соискателя работы красноречив: земельные работы, работа с трактором и установка деревянных щитов, пирамид", - говорится в Telegram-канале.

Авторы указывают, что условия расписаны "сказочные": проживание за счет работодателя, трехразовое питание, с каждым обещают заключить договор и платить не менее 5 тысяч рублей (около 3 тысяч гривен, - ред.) в день. Правда, работать придется по 11 часов в день с 10 по 20 декабря.