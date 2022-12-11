ua ru
Вс, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Крыму набирают рабочих для рытья окопов в Мелитополе (фото)

Новина українською →
Мелитополь, Воскресенье 11 декабря 2022 08:23
В Крыму набирают рабочих для рытья окопов в Мелитополе (фото) Фото: в Крыму набирают рабочих для рытья окопов в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму оккупанты ищут рабочих для рытья окопов в захваченном Мелитополе. В городе и районе желающих пойти на такую "работу", нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

Соответствующее объявление о найме прислали жители полуострова, которое рашисты распространяют во всех своих социальных сетях.

"Требования прямо указывают на то, что разыскивают "пушечное мясо". Список навыков соискателя работы красноречив: земельные работы, работа с трактором и установка деревянных щитов, пирамид", - говорится в Telegram-канале.

В Крыму набирают рабочих для рытья окопов в Мелитополе (фото)

Авторы указывают, что условия расписаны "сказочные": проживание за счет работодателя, трехразовое питание, с каждым обещают заключить договор и платить не менее 5 тысяч рублей (около 3 тысяч гривен, - ред.) в день. Правда, работать придется по 11 часов в день с 10 по 20 декабря.

Как сообщалось, впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. Город оккупанты и дальше превращают в свою тыловую военную базу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь
NEWS
Оккупанты хотят обойти Бахмут, а ВСУ приближаются к Сватово: новые карты боев
Оккупанты хотят обойти Бахмут, а ВСУ приближаются к Сватово: новые карты боев
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители