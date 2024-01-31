У Криму кажуть про вибухи в Севастополі та біля Сак

За словами жителя Севастополя, в місті було чути кілька вибухів.

"Також в Євпаторійському районі біля міста Саки чути вибух", - йдеться в повідомленні.

Між тим у Telegram-каналі "Кримський вітер" опублікували кадри, на яких, попередньо, показаний слід від ракети, що нібито летить у бік міста Севастополь.

Також у мережі розповідають про потужні вибухи у Гвардійському та стрілянину у Феодосії.

"У Гвардійському теж чули два оглушувальні вибухи. І зробили фото інверсійного сліду ракети... У Феодосії теж стріляють", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Кримські пропагандистські медіа повідомляють про роботу ППО у районі населених пунктів Саки, Роздольне та Феодосія.

Перед цим представники окупаційної "адміністрації" у Криму оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Крім того, перекривався проїзд Кримським мостом. Місцеві гауляйтери в мережі заявляли про "режим маскування" цього об'єкта.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 30 січня, в захопленому російськими загарбниками українському Криму лунали вибухи. В місцевих пабліках розповідали про цілу серію таких вибухів.

Як заявили згодом в Міністерстві оборони РФ, нібито в Криму працювали системи ППО та відбивали "масовану" повітряну атаку. У відомстві розказали, що начебто тут було збито 21 безпілотник.

Пізніше вдень в Управлінні стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ заявили, що Сили оборони 30 січня уразили в окупованому Криму радіолокаційну станцію системи протиповітряної оборони російських загарбників біля селища Роздольне.