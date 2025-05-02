У Криму дрони атакують військові аеродроми: зафіксовані пожежі

Цієї ночі тимчасово окупований Крим масовано атакують ударні безпілотники. Поблизу військових аеродромів чутно вибухи, активно працює ППО і зафіксовані кадри пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".
За даними очевидців, атака дронів почалася близько півночі й триває досі.
Потужні вибухи та черги було чути в районі аеропорту Сімферополя, а також біля військових аеродромів "Кача" та "Бельбек" у Севастополі, в Саках, Новофедорівці, Джанкої.
Очевидці повідомляють про пожежі внаслідок ударів БпЛА.
Крім того, в районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці, російський винищувач намагається збити безпілотники.
У Саках видно пожежу в районі аеродрому, а в селі Углове також видно полум'я після роботи ППО.
"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот у взаємодії з силами ППО відбиває масовану комбіновану атаку на Севастополь над морем у районі міста Херсонес, у районі Севастопольської бухти, Качі та Балаклави.
За його словами, над морем уже збили понад 10 БПЛА.
Крім того, загарбники перекрили рух автотранспорту по Керченському мосту.
Детальніше про масштабну повітряну атаку на Крим, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Додамо, що нещодавно ЗСУ знищили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 біля міста Саки.
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