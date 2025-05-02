У Криму дрони атакують військові аеродроми: зафіксовані пожежі

За даними очевидців, атака дронів почалася близько півночі й триває досі.

Потужні вибухи та черги було чути в районі аеропорту Сімферополя, а також біля військових аеродромів "Кача" та "Бельбек" у Севастополі, в Саках, Новофедорівці, Джанкої.

Очевидці повідомляють про пожежі внаслідок ударів БпЛА.

Крім того, в районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці, російський винищувач намагається збити безпілотники.

У Саках видно пожежу в районі аеродрому, а в селі Углове також видно полум'я після роботи ППО.

"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот у взаємодії з силами ППО відбиває масовану комбіновану атаку на Севастополь над морем у районі міста Херсонес, у районі Севастопольської бухти, Качі та Балаклави.

За його словами, над морем уже збили понад 10 БПЛА.

Крім того, загарбники перекрили рух автотранспорту по Керченському мосту.