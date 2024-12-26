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В Крыму дрон поразил корабль, захваченный РФ в 2014 году, - соцсети

Крым, Четверг 26 декабря 2024 10:17
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В Крыму дрон поразил корабль, захваченный РФ в 2014 году, - соцсети Фото: корабль "Федор Урюпин" поражен дроном в Крыму 23 декабря (t.me/Crimeanwind)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму дрон поразил корабль "Федор Урюпин", захваченный РФ у Украины в 2014 году. Инцидент случился 23 декабря, но о нем стало известно только сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"В бухте у поселка Черноморское в Крыму беспилотник поразил судно. Случилось это в понедельник, 23 декабря, около 17.00", - говорится в сообщении.

По данным мониторингового Telegram-канала, дрон влетел в борт судна "Федор Урюпин". Удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но ущерб нанесен.

Что известно о российском корабле "Федор Урюпин"

Судно "Федор Урюпин" построено в 2010 году, было захвачено у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма. По словам источника "Крымского ветра", в последнее время корабль не используется.

Нпомним, в 2017 году Приморский районный суд Одессы арестовал имущество захваченного россиянами в 2014 году в Крыму предприятия "Черноморнефтегаз". Тогда, среди прочего, были арестованы 27 судов, в том числе буксир "Федор Урюпин".


Потери РФ в Украине

За минувшие сутки, 25 декабря, российская армия на фронте в Украине потеряла 1540 военных. Всего с 24 февраля 2022 года потери РФ превысили 780 тысяч солдат.

Кроме того, с начала вторжения РФ в Украину российские войска потеряли 28 кораблей.

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