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В Крыму слышали громкие взрывы, оккупанты заявляют о "работе ПВО"

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Крым, Суббота 22 апреля 2023 10:35
В Крыму слышали громкие взрывы, оккупанты заявляют о "работе ПВО" Фото: в оккупированном Крыму слышали взрывы (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

В временно оккупированном Крыму сегодня слышали громкие взрывы. Захватчики в свою очередь говорят, что это якобы "отработала ПВО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что жители Ленинского и ближайших районов слышали громкие звуки.

"Предварительно двумя выходами был сбит вражеский объект над Азовским морем. Жители ближайших районов слышали громкие звуки. Разрушений и пострадавших нет", - пишут пророссийские паблики.

Между тем, так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о "работе ПВО".

"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет", - написал он.

Напомним, что 20 апреля во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Добавим, что 19 апреля жители временно оккупированного Крыма слышали выстрелы и звук пусков ракет.

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