У Криму атакували дефіцитний "Бастіон", з нього пускають "Циркони" і "Онікси"

У ніч на 16 серпня українські ВМС уразили стартові позиції та місце дислокації російського "Бастіону" в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та Військово-морські сили ЗСУ.
За даними Генштабу, під час нічної атаки було уражено район зосередження ракетного підрозділу противника у Резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму.
У ВМС уточнили, що йдеться про позиції російського БРК “Бастіон".
"В результаті удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються", - зазначили у ВМС.
У відомстві наголосили, що "Бастіон" є дефіцитним і дороговартісним озброєнням. Російські окупанти використовують цей комплекс для ударів по південних та інших регіонах України.
Зокрема, з "Бастіонів" запускають надзвукові ракети "Онікс" та гіперзвукові "Циркон".
Окрім "Бастіону", українські військові уразили залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області.
Окупанти використовують його для військової логістики та переміщення особового складу.
Також під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів російських військ у Карлівці Донецької області.
Нагадаємо, 12 серпня Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму.
Зокрема, в районі Новофедорівки було уражено диспетчерську вежу аеродрому "Саки", де працював центр збору та обробки даних із розвідувальних дронів "Оріон" і "Форпост"