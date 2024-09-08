На Кримському мосту після ударів ЗСУ почалась деградація конструкції, - "АТЕШ"

Ситуація у районі Кримського мосту

ЗСУ неодноразово завдавали ударів по мосту, спричиняючи серйозні пошкодження та тимчасово ускладнюючи його використання. Удари мали на меті не лише пошкодження, а й підрив довіри до здатності Росії захищати інфраструктуру.

За даними Інституту вивчення війни, якщо удари ЗСУ зруйнують Кримський міст, то здатність РФ підтримувати окупацію півострова знизитися.

8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту Кримського мосту.

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