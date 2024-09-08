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На Кримському мосту після ударів ЗСУ почалась деградація конструкції, - "АТЕШ"

Фото: Кримський міст (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кримський міст потребує екстреного ремонту. Там відбувається деградація конструкцій після завданих ЗСУ ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

Як зазначають партизани, на мосту відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до осипання його окремих частин.

"Ставлення до його стану стає дедалі більш зневажливим, уже ніхто не приділяє йому належної уваги. Також варто зазначити, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш вразливим", - пишуть партизани.

 Фото: Кримський міст (t.me/atesh_ua)

 

Ситуація у районі Кримського мосту

ЗСУ неодноразово завдавали ударів по мосту, спричиняючи серйозні пошкодження та тимчасово ускладнюючи його використання. Удари мали на меті не лише пошкодження, а й підрив довіри до здатності Росії захищати інфраструктуру.

За даними Інституту вивчення війни, якщо удари ЗСУ зруйнують Кримський міст, то здатність РФ підтримувати окупацію півострова знизитися.

8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту Кримського мосту.

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