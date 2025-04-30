Кримський міраж: Росія заманювала кримчан зарплатами і парадами, - генерал

Перед окупацією Криму Москва працювала над формуванням у місцевого населення уявлення про "велич" та "могутність" Російської Федерації (РФ).

"Основна їхня ідея полягала в тому, щоби сформувати у місцевого населення переконливе уявлення про велич, могутність, економічну незалежність Росії і загалом кращі умови перебування Криму в складі Російської Федерації", - розповів Павленко.

Зарплати для військових

За словами генерал-майора, у певний момент у росіян з'явилась ідея продемонструвати, що умови служби для російських військовослужбовців у Криму значно кращі, ніж для українських. З цією метою російським військовим суттєво підвищили зарплати. Наприклад, в той час як українські офіцери отримували близько 3-4 тисяч гривень, а полковники близько 6 - російський капітан 3 ранку мав зарплату на рівні 60 тисяч гривень.

Тому, коли українським військовим і співробітникам спецслужб почали надходити пропозиції перейти на бік Росії, фінансова мотивація відіграла свою роль. Багато хто погоджувався через високі зарплати. Щоправда, згодом ці доплати поступово урізали.

Вплив через культуру

Ще одним чинником, як пояснив Павленко, був вплив через культуру. Росіяни організовували у Криму різні святкування, особливо до Дня Чорноморського флоту. На ці заходи вони привозили зірок естради. Місцеві жителі спостерігали за цим усім і поступово формували своє уявлення про те, як по-багатому живеться у Росії.

Розбудова Криму

Після цього, за словами Павленка, було підключено тодішнього мера Москви Юрія Лужкова. Останньому дали доручення побудувати в Криму таке житло, щоб в українців "очі на лоба полізли". Зокрема почали відновлювати церкви.

Проросійські партії

"І зрозуміло, що паралельно спецслужбами відбувалось проникнення в органи місцевої влади. Плюс вони там тримали дуже багато проросійських партій, які буквально фінансувалися з Москви. Їхня задача полягала в тому, щоби періодично ходити з плакатами і показувати, що Крим – це Росія, проводити якісь дебати, висувати своїх депутатів", - пояснив Павленко.