"Криминального авторитета" из списка СНБО депортировали из Украины

"Криминальный авторитет" "Вато Кипиани" принудительно возвращен в страну происхождения. Он был включен в санкционный список Совета нацбезопасности по вопросам обороны (СНБО).

Сегодня, 25 июня, принудительно вернули "авторитета" в страну его происхождения.

"Мужчина был включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны как лицо, которое своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан", - говорится в сообщении.

Так, 42-летнего неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу "Вато Кипиани" ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе", контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.

В рамках системной борьбы с распространением в Украине преступного влияния представителями криминалитета правоохранители принудительно вернули "Вато Кипиани" в страну его происхождения, запретив ему въезд на территорию государства.