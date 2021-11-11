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"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО депортировали из Украины

Автор: Мария Кучерявец

В страну происхождения принудительно вернули "криминального авторитета". Он был включен в санкционный список Совета нацбезопасности по вопросам обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"33-летний гражданин Азербайджанской Республики попал под санкции, введенные к субъектам повышенного преступного влияния решением СНБО. В связи с чем, он был принудительно возвращен в страну происхождения и на три года ему запрещен въезд на территорию страны", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина входит в семейное окружение одного из "воров в законе".

В частности, имея связи в криминальной среде, он контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся" на вымогательствах.

Указано, что в начале ноября, несмотря на запрет, "криминальный авторитет" незаконно попал в Украину.

Сегодня же полицейские вместе с миграционной службой принудительно вернули его в Азербайджанскую Республику.

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