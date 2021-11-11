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"Кримінального авторитета" з санкційного списку РНБО депортували з України

Автор: Марія Кучерявець

До країни походження примусово повернули "кримінального авторитета". Він був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки з питань оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"33-річний громадянин Азербайджанської Республіки потрапив під санкції, запроваджені до суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням РНБО. У зв’язку з чим, його було примусового повернуто до країни походження та на три роки заборонений в’їзд на територію країни", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, чоловік входить до родинного оточення одного зі "злодіїв в законі".

Зокрема, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, він контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на вимаганнях.

Вказано, що на початку листопада, попри заборону, "кримінальний авторитет" незаконно потрапив до України.

Сьогодні ж поліцейські разом із міграційною службою примусово повернули його до Азербайджанської Республіки.

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