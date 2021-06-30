"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО задержали в Луганской области

Правоохранители задержали в Луганской области "криминального авторитета", который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Сейчас решается вопрос о его принудительном возвращении на родину.
Об этом сообщил отдел коммуникации главного управления полиции в Луганской области.
Отмечается, что в ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали трех граждан Грузии. Один из них оказался "криминальным авторитетом", который находится в санкционном списке СНБО.
Сейчас сотрудники полиции совместно с Государственной миграционной службой решают вопрос об их принудительном возвращении на родину.
Фото: в Луганской области задержали "криминального авторитета" из списка СНБО (npu.gov.ua)
Напомним, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".
Отметим, ранее, 25 июня, из Украины принудительно вернули в страну проживания "криминального авторитета" по кличке "Вато Кипиани". Он входит в санкционный список СНБО.