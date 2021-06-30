UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО задержали в Луганской области

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители задержали в Луганской области "криминального авторитета", который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Сейчас решается вопрос о его принудительном возвращении на родину.

Об этом сообщил отдел коммуникации главного управления полиции в Луганской области.

Отмечается, что в ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали трех граждан Грузии. Один из них оказался "криминальным авторитетом", который находится в санкционном списке СНБО.

Сейчас сотрудники полиции совместно с Государственной миграционной службой решают вопрос об их принудительном возвращении на родину.

Фото: в Луганской области задержали "криминального авторитета" из списка СНБО (npu.gov.ua)

Напомним, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".

Отметим, ранее, 25 июня, из Украины принудительно вернули в страну проживания "криминального авторитета" по кличке "Вато Кипиани". Он входит в санкционный список СНБО.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОкриминалСанкции