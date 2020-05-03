Криминального авторитета, который сбежал после суда, задержали в Кривом Роге

В Кривом Роге правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу "Дед", который ранее сбежал при выходе из здания суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполици.

28 апреля злоумышленника задержали. Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, он незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой, так называемый, криминальный контроль регион.

После задержания его доставили в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил ходатайство о помещении злоумышленника в Николаевской пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением.

При выходе из здания суда, криминальному авторитету удалось скрыться.

Впоследствии правоохранители установили его место нахождения и автомобиль, на котором он может передвигаться. На выезде из Кривого Рога 2 мая, около 11 часов вечера правоохранители остановили автомобиль "Мерседес", в котором находился "Дед" и двое его охранников.

Проводятся первоочередные процессуальные меры. Устанавливаются круг лиц, которые организовали "авторитету" побег и помогали скрываться от полицейских.

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