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Кримінальний кодекс України зазнає змін: що чекає на воєнних злочинців РФ

Фото: Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Кримінальний кодекс змінять з урахуванням положень Римського статуту, який нещодавно ратифікувала Україна. Зокрема, в українському законодавстві з‘являться визначення покарання за геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії, а також будуть прописані зміни до процедури їх розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови партії "Слуга народу", нардепки Олени Шуляк.

За її словами, Римський статут - угода про створення Міжнародного кримінального суду, який має юрисдикцію притягати до відповідальності за воєнні злочини, злочин агресії й геноцид. Україна підписала його ще у 2000 році, але так і не ратифікувала. Це відбулося тільки 24 серпня 2024 року, тому ухвалення 9 жовтня змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України - логічне продовження ратифікації. 

Також суд визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень прав українців з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року. Це важливий етап та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності.

Парламентарка додала, що у червні поточного року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав злочини Росії, скоєні нею в Криму після 27 лютого 2014 року.

Це може стати пусковим механізмом для низки інших важливих судових рішень на міжнародному рівні щодо порушення країною-агресором норм міжнародного права, зокрема й міжнародних трибуналів. Також суд визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень прав українців з початку окупації росією Криму в лютому 2014 року. Це важливий етап та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності.

 

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