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Уголовный кодекс Украины претерпит изменения: что ждет военных преступников РФ

Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Уголовный кодекс будет изменен с учетом положений Римского устава, который недавно ратифицировала Украина. В частности, в украинском законодательстве появятся определения наказания за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессии, а также будут прописаны изменения в процедуру их расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы партии "Слуга народа", нардепа Елены Шуляк.

По ее словам, Римский устав - соглашение о создании Международного уголовного суда, имеющего юрисдикцию привлечь к ответственности за военные преступления, преступление агрессии и геноцид. Украина подписала его еще в 2000 году, но так и не ратифицировала. Это произошло только 24 августа 2024 года, поэтому принятие 9 октября изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины - логическое продолжение ратификации.

Также суд признал, что правительство Украины доказало существование систематических нарушений прав украинцев с начала оккупации Россией Крыма в феврале 2014 года. Это важный этап и результат на пути привлечения агрессора к международно-правовой ответственности.

Парламентарий добавила, что в июне текущего года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал преступления России, совершенные ею в Крыму после 27 февраля 2014 года.

Это может стать пусковым механизмом для ряда других важных судебных решений на международном уровне по поводу нарушения страной-агрессором норм международного права, в том числе и международных трибуналов. Также суд признал, что правительство Украины доказало существование систематических нарушений прав украинцев с начала оккупации россией Крыма в феврале 2014 года. Это важный этап и результат на пути привлечения агрессора к международно-правовой ответственности.

 

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Римский статутУголовный кодексСлуга народа