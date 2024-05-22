"Кримінальні авторитети" контролювали вивезення чоловіків за кордон, їх затримали в Києві

Правоохоронці затримали групу "кримінальних авторитетів", які контролювали інших зловмисників. Останні займалися незаконним виїздом військовозобов'язаних чоловіків з України.

Деталі справи

Зазначається, що група осіб із ознаками організованості з метою незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон України забезпечувала виготовлення підроблених документів, а саме тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП.

Учасники цієї групи протягом червня 2022 - вересня 2023 років підшукали щонайменше 42 клієнтів, від яких отримали по 5 тисяч доларів.

Фото: Обшуки і затримання (npu.gov.ua)

Однак потім "замовники" захотіли повернути ці кошти через невиконання ними взятих на себе зобов'язань щодо виготовлення документів, у зв'язку з чим між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності.

До справи підключили "кримінальних авторитетів"

Прокурори пояснили, що для врегулювання цієї конфліктної ситуації учасники злочинної групи звернулися до кількох "кримінальних авторитетів", один із яких був залучений як "третейський суддя" та організував злочинні збори.

Правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зборів за участь "кримінальних авторитетів" та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

Що їм загрожує

Правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей та затримали п'ять "кримінальних авторитетів".

Під час обшуків вилучено 70 тисяч доларів, 1 тисячу євро, зброю та патрони, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори позначок, 4 автомобілі.

Прокурори повідомили про підозру п'яти "кримінальним авторитетам" через участь у злочинних зборах та ще одній особі в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним заходів у вигляді тримання під вартою.

Виїзд чоловіків за кордон

В Україні обмежена можливість виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. При цьому багато чоловіків все одно намагаються залишити країну незаконними шляхами.

Нещодавно речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що з 18 травня інспектори ДПСУ у пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документа.