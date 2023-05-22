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Криміналітет із РФ масово переїжджає на окуповані території України, - ЦНС

Фото: Росіяни (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські кримінальники, які знаходяться у розшуку в РФ, переїжджають на окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Оскільки окупаційна "адміністрація" не здатна забезпечити порядок на захоплених територіях України, туди масово переїжджає російський криміналітет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупаційна поліція за невелику "винагороду" закривати очі на створення нових кримінальних осередків в тимчасово окупованих містах.

"Водночас й самі окупаційні адміністрації не надто переймаються ситуацією, адже "заходи безпеки" в розумінні окупантів полягають не в забезпеченні правопорядку, а в боротьбі з партизанами та залякуванні місцевих мешканців", - додали в ЦНС.

Російські злочинці на окупованих територіях намагаються шукати нові шляхи для незаконного заробітку.

Злочини та репресії росіян в окупації

В окупованому Маріуполі перебуває велика кількість "кадирівців", які вживають спиртні напої. Вони у п'яному вигляді чіпляються до місцевих жителів, завдають їм тілесних ушкоджень, зокрема із застосуванням холодної зброї.

Також військовослужбовці Збройних сил РФ влаштовували бійку з представниками ПВК "Вагнера" через те, що не змогли з'ясувати, хто винний в невдачах на полі бою.

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