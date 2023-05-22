Криминалитет из РФ массово переезжает на оккупированные территории Украины, - ЦНС

"Поскольку оккупационная "администрация" не способна обеспечить порядок на захваченных территориях Украины, туда массово переезжает российский криминалитет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационная полиция за небольшое "вознаграждение" закрывать глаза на создание новых криминальных ячеек во временно оккупированных городах.

"В то же время и сами оккупационные администрации не слишком озабочены ситуацией, ведь "меры безопасности" в понимании оккупантов заключаются не в обеспечении правопорядка, а в борьбе с партизанами и запугивании местных жителей", - добавили в ЦНС.

Российские преступники на оккупированных территориях пытаются искать новые пути для незаконного заработка.

Преступления и репрессии россиян в оккупации

В оккупированном Мариуполе находится большое количество "кадыровцев", употребляющих спиртные напитки. Они в пьяном виде цепляются к местным жителям, наносят им телесные повреждения, в том числе с применением холодного оружия.

Также военнослужащие Вооруженных сил РФ устраивали потасовку с представителями ЧВК "Вагнера" из-за того, что не смогли выяснить, кто виноват в неудачах на поле боя.