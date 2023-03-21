Зеки "Вагнера" з бойовим досвідом наповнять російські міста, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, пік вербування ув'язнених Вагнера припав на осінь 2022 року, коли ув'язненим пропонувалося пом'якшення вироку після шести місяців служби.

Хоча приблизно половина завербованих ув'язнених, ймовірно, були вбиті або поранені, дані з Росії свідчать про те, що група виконує свою обіцянку звільнити тих, що залишилися живими. За даними британської розвідки, посвідчення, видані звільненим ветеранам "Вагнера", свідчать, що вони були затверджені указом президента Путіна.

"Тепер, коли "Вагнеру", ймовірно, заборонили вербувати нових ув'язнених, цей вихід посилить кадрові проблеми. Крім того, раптовий приплив правопорушників, часто схильних до насильства, з недавнім і часто бойовим досвідом, що травмує, ймовірно, стане серйозною проблемою для російського суспільства воєнного часу", - зазначають у Міноборони Британії.